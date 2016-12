Vrijwilligers vegen vuurwerktroep op

ANP Vrijwilligers vegen vuurwerktroep op

DEN HAAG - Duizenden Nederlanders steken zondag de handen uit de mouwen door gezamenlijk de vele duizenden kilo's vuurwerkresten op straat op te ruimen.

Door ANP - 30-12-2016, 13:14 (Update 30-12-2016, 13:14)

De vrijwilligers doen mee aan de actie Nieuwjaarsvegen van de Stichting Nederland Schoon. Het is de derde keer dat de organisatie deze actie voor 1 januari op touw heeft gezet. Mensen die zich aanmeldden, kregen van de stichting extra grote en stevige vuilniszakken waar ze de bijeengeveegde resten van pijlen, rotjes en potten in kunnen doen. De afgelopen drie jaar deelde de stichting een miljoen van deze zakken uit.

,,Het gaat om enkele duizenden mensen in pakweg honderd gemeenten'', aldus een woordvoerder van Nederland Schoon. ,,In de drie jaar dat we dit doen, heeft deze actie een enorme vlucht genomen.'' De schoonmaakactie wordt om 12.00 uur afgetrapt in de Amsterdamse Jordaan.