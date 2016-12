'Aantal moorden stevent af op laagterecord'

AMSTERDAM - Het aantal moorden in 2016 stevent waarschijnlijk af op een laagterecord sinds 1973. Dat meldt het AD vrijdag op basis van gegevens van de website moordatlas.nl, dat het aantal gevallen van moord en doodslag jaarlijks registreert.

Door ANP - 30-12-2016, 8:09 (Update 30-12-2016, 8:09)

Tot dusver werden 108 levensdelicten geregistreerd, het laagste aantal in ruim veertig jaar. ,,We moeten terug naar 1973 voor nog minder moorden'', zegt Eric Slot van moordatlas.nl in die krant op de voorlaatste dag van het jaar.

Ook misdaadjournalist Gerlof Leistra van Elsevier, die sinds 1992 een jaarlijkse moordlijst bijhoudt, speculeerde eerder al op een laagterecord sinds het begin van zijn registratie. Vorig jaar telde die moordlijst op tot 115 moorden. Dat was toen ook al een laagterecord.

Het aantal moorden en gevallen van doodslag daalt al sinds de eeuwwisseling, constateerde het CBS afgelopen zomer.