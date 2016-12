Zeven gewonden en 'chaos' Haringvlietbrug

LIJNDEN - De Haringvlietbrug in de A29 bij Numansdorp is vrijdagochtend in beide richtingen afgesloten na ongelukken in de mist. Door de aanvriezende mist is het spekglad op de brug, meldden de verkeersdienst van ANWB en VID.

Door ANP - 30-12-2016, 7:14 (Update 30-12-2016, 8:06)

Bij de kettingbotsingen waren zeker veertien auto's betrokken. Volgens de politie van Rotterdam zijn zeven mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie spreekt van ,,een grote chaos''. Ze helpt het verkeer dat vaststaat voor de brug om te keren.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten van en naar Rotterdam om te rijden via Dordrecht over de A16 en A17. Er staan inmiddels lange files. Het zicht is beperkt tussen de 50 en 100 meter.