Geen gevaar omgeving gestrand schip Grave

ANP Geen gevaar omgeving gestrand schip Grave

GRAVE - Er is geen gevaar voor de omgeving na de botsing van een schip met benzeen tegen een brug bij Grave (Brabant). Dat zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het is nog niet duidelijk of er nu wel of niet sprake is geweest van een lek. Niemand is gewond geraakt bij de aanvaring.

Door ANP - 30-12-2016, 0:30 (Update 30-12-2016, 0:30)

Het gaat volgens de politie om een binnenvaartschip, geladen met benzeen, dat eerder op de avond tegen een pijler van de brug was gevaren. Eerste onderzoek wees uit dat die stoffen niet vrijkwamen, maar later werd toch een damp gemeten boven het schip. Daarop werd alarm geslagen.

Hulpdiensten van de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Gelderland-Zuid rukten massaal uit. De zeskoppige bemanning was toen al van het schip af.

Het schip botste in dichte mist tegen de John S. Thompsonbrug over de Maas op de N324 bij Grave en Nederasselt. Voorlopig blijft de brug gesloten. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ontkent berichten dat in Grave het luchtalarm is afgegaan.