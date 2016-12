Auto schietpartij Hellevoetsluis ontdekt

HELLEVOETSLUIS - De politie heeft de auto gevonden die vermoedelijk is gebruikt na een dodelijke schietpartij in Hellevoetsluis. De auto stond geparkeerd op het Pieter Postplein in die plaats. Bij het schietincident, op tweede kerstdag, vielen twee doden. De daders zijn nog spoorloos.

Door ANP - 29-12-2016, 21:29 (Update 29-12-2016, 21:29)

Het eerste slachtoffer, een 29-jarige man uit Hellevoetsluis, overleed dezelfde avond nog aan zijn verwondingen. Het tweede, een 22-jarige Rotterdammer, stierf later die nacht in het ziekenhuis. De mannen waren op bezoek in een woning aan de Branding en daar is geschoten.

Getuigen zagen vlak na de schietpartij een zwarte Dodge Ram wegrijden. Die is nu gevonden. De politie zal de wagen onderzoeken.

Er zijn minimaal drie verdachten in het vizier bij de politie. Hun namen staan inmiddels internationaal gesignaleerd. Een team van twintig rechercheurs onderzoekt de zaak.