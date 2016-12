Nederland stort zich op Duits vuurwerk

ARNHEM/KRANENBURG - Vele tienduizenden Nederlanders bezoeken donderdag, vrijdag of zaterdag een Duitse supermarkt om daar vuurwerk te kopen. Dat is in Duitsland namelijk stukken goedkoper dan in Nederland. Hoewel het zomaar meenemen van Duits vuurwerk naar Nederland strafbaar is, zijn controles aan de grens in deze dagen geen grote prioriteit voor de politie, zegt een woordvoerder. ,,Handel in illegaal vuurwerk, tussenhandel en gevaarlijke situaties hebben onze focus.''

Door ANP - 29-12-2016, 15:53 (Update 29-12-2016, 16:17)

Vuurwerk kopen in Duitsland lijkt elk jaar populairder te worden. Alleen al in Kranenburg, een piepklein Duits dorp vlak bij Nijmegen, zijn dit jaar meer dan tien verkooppunten. De wegen tussen Nijmegen en Kranenburg staan bomvol met vuurwerkverkeer. Op de Einkaufs Arena, waar de grote supermarkten te vinden zijn, staan lange rijen Nederlanders. De eersten meldden zich al voor zes uur 's ochtends, aldus de bedrijfsleider van de Penny Markt. Hij zegt deze dagen voor honderdduizenden euro's te verkopen aan Nederlanders.

Invoer van vuurwerk moet volgens de politie officieel minimaal 48 uur van tevoren worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het vuurwerk moet aan de in Nederland geldende eisen voldoen, maar Duits vuurwerk is meestal anders van samenstelling. Particulieren mogen hoe dan ook niet meer dan 25 kilo vuurwerk in bezit hebben. In Kranenburg laden sommige kopers voor de hele familie en hun buurt in. ,,Als we een Nederlander met een zwaarbeladen auto of een boedelbak uit Duitsland zien komen, zullen we waarschijnlijk wel even om opheldering vragen'', waarschuwt de politiewoordvoerder.

Duitsland stelt veel minder voorwaarden aan de verkoop van vuurwerk dan Nederland. Daardoor kunnen de pijlen en potten veel goedkoper worden verkocht. Duitsers zijn dol op siervuurwerk, dat vaak spectaculairder is dan pijlen van een vergelijkbare prijs in Nederland. Maar het blijft formeel wel illegaal om over de grens in te slaan. ,,Wie betrapt wordt, is zijn vuurwerk kwijt en moet een boete van 500 tot 750 euro betalen'', aldus de politie.