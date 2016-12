Moskeeën zamelen geld in na brand Culemborg

CULEMBORG - Zeven moskeeën in het land beginnen een inzamelingsactie na de grote brand in het voormalige zwembad in Culemborg, waarin een moskee zou komen. De initiatiefnemers grijpen de vrijdagpreek aan om geld in te zamelen om ,,de materiële schade iets te verzachten'', lieten ze donderdag weten.

Door ANP - 29-12-2016, 13:49 (Update 29-12-2016, 13:49)

,,Met grote schrik hebben wij gisteren het nieuws gevolgd over de brand in de toekomstige nieuwe moskee te Culemborg'', schrijven de moskeeën in een verklaring. ,,Wij zijn enorm aangeslagen door de gebeurtenis en spreken ons medeleven uit aan de gemeenschap in Culemborg.''

Het initiatief gaat uit van de Moskee Essalam in Rotterdam, Stichting as-Soennah in Den Haag, De Blauwe moskee in Amsterdam, De Middenweg in Rotterdam, El-Oumma moskee in Amsterdam, Moskee Omar Al Faruq in Utrecht en Moskee Ibrahim in Maassluis. ,,Wij doen een vriendelijk beroep op alle moskeeën in Nederland zich aan te sluiten bij dit initiatief.''

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de verwoestende brand in het voormalige zwembad aan de Multatulilaan. De politie doet onderzoek naar brandstichting. Afgelopen zomer ging de gemeenteraad ermee akkoord dat de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg het gebouw mocht kopen voor 410.000 euro. De moskee is nu nog gevestigd aan de Ridderstraat.