ANP Al 16.000 klachten over vuurwerkoverlast

ROTTERDAM - Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft sinds het online gaan zaterdag 16.000 meldingen gekregen over vuurwerkoverlast. Een groot deel van de klachten gaat over ,,irritant knalvuurwerk", stelt het meldpunt in een persbericht donderdag.

Door ANP - 29-12-2016, 2:25 (Update 29-12-2016, 2:25)

Het vuurwerk dat al sinds begin december in verschillende supermarkten te koop is, zorgt voor verschillende klachten bij het meldpunt. Veel mensen klagen over overlast door vuurwerkbommen die prullenbakken en vuilcontainers opblazen.

Volgens initiatiefnemer van het meldpunt, Arno Bonte, is het instellen van vuurwerkvrije zones niet genoeg. ,,Vuurwerk in de handen van amateurs leidt tot veel overlast en ongelukken. Waarom zouden we het afsteken niet gewoon aan professionals overlaten?"

Het meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties, waaronder die van Rotterdam, Den Haag en Groningen. Die willen in kaart brengen hoe groot de overlast door vuurwerk is. Vorig jaar kwamen zo'n 89.000 vuurwerkklachten binnen.