ANP Grote brand in leegstaand zwembad Culemborg

CULEMBORG - In een leegstaand zwembad in Culemborg is woensdagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft het over een zeer grote uitslaande brand.

Door ANP - 28-12-2016, 21:44 (Update 28-12-2016, 22:09)

Er zijn veel blusvoertuigen aanwezig en de straat is afgezet. De vlammen zijn in de wijde omtrek te zien. De rook trekt naar het centrum en de brandweer adviseert ramen en deuren dicht te houden.

In het leegstaande pand staat een moskee gepland. De gemeente ging er deze zomer mee akkoord dat de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg het gebouw mocht kopen voor 410.000 euro. De moskee is nu nog gevestigd aan de Ridderstraat.