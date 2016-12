SP-Kamerlid solliciteert als pr-man bij NAM

ANP SP-Kamerlid solliciteert als pr-man bij NAM

DEN HAAG - SP-Kamerlid Paul Ulenbelt gaat solliciteren bij de NAM, op de functie External Relations Manager Earthquakes. Ulenbelt is van plan om zijn brief begin januari hoogstpersoonlijk bij het gaswinningsbedrijf in te leveren.

Door ANP - 28-12-2016, 20:21 (Update 28-12-2016, 20:21)

,,Een hele mond vol'', zegt Ulenbelt over de vacature op de site van de SP. ,,Maar het komt erop neer dat ze iemand nodig hebben met ideeën over hoe ze hun dramatische imago in Groningen kunnen redden. Nou, dat weet ik wel. De gaswinning omlaag naar een veilig niveau en stoppen met het in de weg zitten van Groningers. Dus die baan krijg ik vast'', aldus een gemotiveerde Ulenbelt.

De vacaturetekst is opgesteld door Shell en de baan is bedoeld voor de NAM waarvan Shell deels eigenaar is. In de tekst staat: ,,We willen graag veranderen hoe we omgaan met communiceren.''