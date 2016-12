Raad: geen onderzoek treinongeval Winsum

DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen apart onderzoek doen naar het treinongeval in Winsum vorige maand. Wel gaat de raad over een jaar beoordelen welke maatregelen er genomen zijn om onbewaakte overwegen, in Winsum en op andere plekken, te verbeteren.

Door ANP - 28-12-2016, 16:34 (Update 28-12-2016, 16:34)

Vorige maand raakten achttien reizigers gewond nadat een trein op de onbewaakte overweg in de Groningse gemeente tegen een tankauto botste. Waarschijnlijk had de bestuurder van de vrachtwagen de naderende trein niet opgemerkt.

In 2014 waren er bij dezelfde overgang twee dodelijke ongelukken. De gemeente Winsum en spoorbeheerder ProRail kwamen toen met een plan om de overwegen daar veiliger te maken. Dat verliep volgens de raad aanvankelijk erg traag, maar na het ongeval van vorige maand hebben de twee partijen aangegeven ,,voortvarend aan de slag te gaan''. ,,De Onderzoeksraad zal dit proces volgen, maar heeft besloten het ongeval in Winsum niet nader te onderzoeken'', zo staat in een toelichting te lezen.

Nederland telt ongeveer honderd onbewaakte spoorwegovergangen. Van alle ongelukken op overwegen, vindt 20 procent plaats op een onbewaakte overweg.