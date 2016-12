Vliegverkeer Rotterdam gestremd door mist

ANP Vliegverkeer gestremd door mist

ROTTERDAM - Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport heeft woensdagochtend last van de aanhoudende mist. Door het slechte zicht kunnen er geen toestellen meer landen.

Door ANP - 28-12-2016, 12:00 (Update 28-12-2016, 12:03)

De vertrekkende vluchten konden wel gewoon opstijgen. Uitzondering daarop waren vluchten naar Engeland, waar het vliegverkeer ook wordt gehinderd door dichte mist.

Volgens een woordvoerster levert de mist nog geen al te grote problemen op. De luchthaven is thuisbasis voor vijf toestellen van Transavia die op en neer vliegen naar verscheidene vaste bestemmingen. De eerder vertrokken vliegtuigen moeten mogelijk op hun buitenlandse bestemming langer wachten voordat ze weer terugvliegen naar Rotterdam.

Eindhoven Airport had nauwelijks last van de mist. ,,Alleen in de ochtend waren er minimale vertragingen'', aldus een woordvoerster. Een vlucht vanuit Londen richting Eindhoven loopt wel vertraging op door weersomstandigheden in Engeland.

Het vliegverkeer van en naar Schiphol moet door de dichte mist rekening houden met vertragingen. De luchthaven liet weten dat de problemen vermoedelijk de hele dag duren.