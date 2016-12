Amri mogelijk in Nederland na aanslag Berlijn

MILAAN - De Tunesische terrorist Anis Amri is na de bloedige aanslag in Berlijn mogelijk via Nederland naar Italië gereisd. Dit meldt de Italiaanse krant La Repubblica woensdag. Amri werd 23 december door de Italiaanse politie doodgeschoten, enkele dagen nadat hij op 19 december in Berlijn met terroristische motieven op een menigte was ingereden.

Door ANP - 28-12-2016, 10:17 (Update 28-12-2016, 11:11)

De krant stelt dat Italiaanse onderzoekers in de bagage van Amri een telefoon met bijzondere simkaarten hebben gevonden. De kaarten zijn tijdens een reclameactie van een telecommunicatiebedrijf uitsluitend in Nederland uitgedeeld van 20 tot 22 december. Dat gebeurde exclusief in Breda, Nijmegen en Zwolle. Amri is in de namiddag van donderdag 22 december op het Franse station Lyon-Part-Dieu gesignaleerd. Een dag later is hij op een station in Milaan gedood.

De Duitse politie heeft 22 december in Emmerich een asielzoekerscentrum doorzocht in het kader van de speurtocht naar Amri. Amri stond daar als asielzoeker geregistreerd. Emmerich ligt 20 kilometer ten oosten van Nijmegen.

Amsterdam-Sloterdijk

Franse media meldden woensdag dat Amri met een bus uit Amsterdam in Lyon aankwam. Hij zou van station Amsterdam-Sloterdijk met een FlixBus naar het station in Lyon zijn gereisd. De busreis duurt circa vijftien uur.

Het Landelijk Parket laat weten dat de politie onderzoekt of Amri daadwerkelijk via Nederland is gereisd. Het Openbaar Ministerie wil verder geen mededelingen over de kwestie doen.