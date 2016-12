Tweede dode door schietpartij Hellevoetsluis

HELLEVOETSLUIS - De schietpartij in Hellevoetsluis van maandag heeft een tweede leven geëist. Het slachtoffer dat zwaargewond in het ziekenhuis was beland, is ook overleden, meldt de politie dinsdag. Het gaat om een 25-jarige man.

Door ANP - 27-12-2016, 7:38 (Update 27-12-2016, 7:38)

Door de schietpartij viel maandag al een dode. Toen overleed een 29-jarige man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het schieten vond omstreeks 18.00 uur plaats aan de Branding. Beide slachtoffers werden gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd.

De toedracht van de schietpartij is nog onbekend. De politie heeft nog niemand aangehouden.