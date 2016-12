Op twee na de warmste kerst ooit gemeten

ANP Op twee na de warmste kerst ooit gemeten

AMSTERDAM - Deze kerst gaat de boeken in als de twee-na-warmste kerst die ooit is genoteerd sinds de metingen begonnen in 1901. De gemiddelde maximumtemperatuur over beide kerstdagen lag in De Bilt op 11,8 graden, meldt Weeronline.

Door ANP - 26-12-2016, 18:45 (Update 26-12-2016, 18:45)

Zondag werd het maximaal 11,7 graden en maandagochtend rond 04.00 uur werd het maximum voor de tweede kerstdag al bereikt; namelijk 11,8 graden. Daarna ging het regenen en koelde het sterk af, zei een woordvoerder.

Vorig jaar waren de kerstdagen beduidend warmer met gemiddeld 14,2 graden. Toen steeg het kwik op tweede kerstdag zelfs tot 14,4 graden. In 1974 was het met kerst ook 11,8 graden, maar afgerond nog net een fractie warmer dan dit jaar, aldus een woordvoerder.

De koudste kerst ooit gemeten is die van 1938 met een gemiddelde van -3,3 graden. Het bleef toen op tweede kerstdag zeer koud met -4,6 graden. In de nacht vroor het toen in Winterswijk maar liefst 15,2 graden.