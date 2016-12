Dode door schietpartij Hellevoetsluis

HELLEVOETSLUIS - Een 29-jarige man is maandagavond in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij eerder op de avond had opgelopen bij een schietpartij in Hellevoetsluis. Een 25-jarige man ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Dat meldt de politie.

Door ANP - 26-12-2016, 18:42 (Update 26-12-2016, 20:52)

Het schieten vond omstreeks 18.00 uur plaats aan de Branding. Twee traumahelikopters werden ingezet om de hulpdiensten bij te staan. Beide slachtoffers werden gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd.

De toedracht van de schietpartij is nog onbekend. De politie heeft nog niemand aangehouden.