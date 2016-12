Harde windstoten en hoogwater in Noorden

DE BILT/DELFZIJL - In het noorden van het land is er op tweede kerstdag later 's middags en 's avonds kans op zware windstoten, waarschuwt het KNMI. Waterschap Noorderzijlvest verwacht onder invloed van de wind zo'n hoge waterstand dat de coupures (dijkgaten) in Delfzijl worden gesloten.

Door ANP - 26-12-2016, 10:45 (Update 26-12-2016, 10:45)

De afvaarten van de veerdiensten van en naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben vanwege de weersomstandigheden wijzigingen ondergaan.

De coupures in Delfzijl gaan in de loop van de avond dicht. Er wordt een waterstand verwacht van 3,90 meter boven NAP, aldus een woordvoerder van het waterschap. In de loop van de nacht kunnen ze weer open.

Het KNMI waarschuwt mensen alert te zijn in Noord-Holland, Friesland en Groningen (waaronder dus ook het Waddengebied) en heeft in verband daarmee waarschuwingscode geel afgegeven. In de tweede helft van de avond neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten. In het Waddengebied kunnen de windstoten bij buien mogelijk oplopen tot 90 tot 110 kilometer per uur.