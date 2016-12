Dode na steekpartij Dordrecht

DORDRECHT - Bij een steekpartij in Dordrecht is iemand zwaargewond geraakt en vervolgens aan zijn verwondingen overleden. Het incident had plaats rond 03.00 uur in de nacht van zondag op maandag aan de Eemsteynplein, meldt de politie.

26-12-2016, 4:17

De politie heeft drie mensen aangehouden en doet ter plaatse nader onderzoek.