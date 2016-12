Eerste Kerstdag op twee na warmste

AMSTERDAM - Eerste Kerstdag 2016 kan de boeken in als de twee-na-warmste Eerste Kerstdag sinds de start van de metingen in 1901. Volgens Weeronline werd het zondag in De Bilt om 18.10 uur 11,6 graden. Vorig jaar was het op 25 december 14,0 graden (eerste plaats) en in 1997 werd het 12,8 graden (tweede plaats).

Door ANP - 25-12-2016, 19:06 (Update 25-12-2016, 19:06)

De weerdienst verwacht dat het zondagavond nog iets warmer kan worden, 12 graden. Ook Tweede Kerstdag, maandag, wordt een zachte dag. Het waait dan wel wat harder dan zondag. Vooral in de avond is op de Wadden kans op zware tot zeer zware windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur.