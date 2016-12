Vrouw zwaargewond door bijtende hond

HOEK VAN HOLLAND - De politie heeft zaterdagavond in Hoek van Holland een hond doodgeschoten nadat het dier zijn baasje had aangevallen en een vrouw meerdere keren had gebeten. De vrouw is ernstig gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. De man is ook naar het ziekenhuis gebracht. Wat de relatie van de baas van de hond en de vrouw is, weet de politie niet.

Door ANP - 25-12-2016, 3:21 (Update 25-12-2016, 3:21)

,,De politie zag bij het aantreffen van de hond geen andere mogelijkheid dan het beest neer te schieten", zei een woordvoerder van de politie. Het baasje heeft nog geprobeerd om de hond neer te steken maar dat lukte niet. Waarom de hond zijn eigen baas aanviel is nog onbekend. Volgens de politie is het onderzoek in volle gang en kan er voorlopig niets gezegd worden over de oorzaak. Ook is het niet duidelijk of de hond aangelijnd was op het moment van de aanval.