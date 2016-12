Initiatief Tijn lakt miljoen euro bij elkaar

BREDA - De nagellak-inzamelingsactie van de ongeneeslijk zieke Tijn voor 3FM Serious Request heeft al meer dan een miljoen euro opgeleverd. Dat bedrag werd vrijdag iets na 07.00 uur gehaald.

23-12-2016

De zesjarige Tijn begon zijn 'Lak-aan-actie' woensdag bij het Glazen Huis in Breda.

In minder dan 24 uur stond de teller al op ruim 400.000 euro. Donderdagavond even na 17.30 uur ging het bedrag over de zeven ton, nog geen drie uur later stond de teller op ruim 800.000 euro en even voor 22.30 uur was de grens van 900.000 euro gepasseerd. Het streefbedrag van de actie was 100 euro.

Op sociale media is de actie van de jongen al omgedoopt tot Heel Nederland Lakt. Naast tal van particulieren hebben ook bekende Nederlandse artiesten en meerdere politici het initiatief omarmd. Op sociale media laten ze hun gelakte nagels zien en dagen ze collega's en volgers uit dit voorbeeld te volgen en geld te geven.