Lak-actie Serious Request op weg naar miljoen

BREDA - De nagellak-actie van de ongeneeslijk zieke Tijn voor Serious Request van 3FM gaat als een trein. Inmiddels heeft zijn initiatief meer dan 900.000 euro bij elkaar gebracht. Hij begon zijn 'Lak-aan-actie' woensdag bij het Glazen Huis in Breda. In minder dan 24 uur stond de teller al op ruim 400.000 euro. Donderdagavond even na 17.30 uur ging het bedrag over de zeven ton, nog geen drie uur later stond de teller op ruim 800.000 euro en even voor 22.30 uur was de grens van 900.000 euro gepasseerd. Het streefbedrag van de actie was 100 euro.

Door ANP - 22-12-2016, 22:33 (Update 22-12-2016, 22:33)

Op sociale media is de actie van de jongen al omgedoopt tot Heel Nederland Lakt. Naast tal van particulieren hebben ook bekende Nederlanders als Marco Borsato, dj Hardwell, Dorian van Rijsselberghe, meerdere politici en Nick Schilder van Nick & Simon het initiatief omarmd. Op sociale media laten ze hun gelakte nagels zien en dagen ze collega's en volgers uit dit voorbeeld te volgen of geld te geven.

Dit jaar lieten voor de jaarlijkse benefietactie van radiozender 3FM dj's Frank van der Lende en Domien Verschuuren zich opsluiten in het Glazen Huis, dit keer in Breda. De opbrengst van de actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis. Dit keer heeft de radiozender gekozen voor kinderen die sterven aan longontsteking. Dat zijn er jaarlijks zo'n 900.000.