ANP Agenten vinden lichaam in water Almere Haven

ALMERE-HAVEN - In het water bij Almere Haven heeft de politie donderdag een dode man aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om de 40-jarige Jdesse Boerenveen die sinds 1 december werd vermist. Sectie op het lichaam moet meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak en of het gaat om een misdrijf, aldus de politie donderdagavond.

Door ANP - 22-12-2016, 22:07 (Update 22-12-2016, 22:07)

De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer eerst is ontvoerd. Vier mensen zijn de afgelopen tijd in deze zaak aangehouden op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Een van hen is op vrije voeten, maar volgens de politie nog wel verdachte.