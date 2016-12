Pand Almelo ontruimd om onbekende stof

ALMELO - De politie heeft donderdagmiddag een deel van een gebouw in Almelo ontruimd nadat iemand met een onbekende stof had gespoten. In het pand aan de Haven Noordzijde is onder meer een psychiatrische instelling gevestigd. De verdachte is nog voortvluchtig. Politie, brandweer en ambulances zijn met groot materieel uitgerukt.

Door ANP - 22-12-2016, 17:14 (Update 22-12-2016, 17:14)

Het is nog niet bekend om wat voor stof het gaat. Ook is de precieze toedracht van het voorval, dat rond 15.00 uur plaatsvond, nog niet bekend. Drie mensen zijn behandeld in een ambulance omdat zij in aanraking zijn gekomen met de onbekende stof.