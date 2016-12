Rechter verbiedt treinstaking

BREDA - De staking van treinmachinisten tegen het zogenoemde rondje om de kerk gaat vrijdag niet door. De voorzieningenrechter in Breda heeft de staking die machinistenvakbond VVMC had aangekondigd donderdag verboden.

Door ANP - 22-12-2016, 16:09 (Update 22-12-2016, 16:23)

NS was naar de rechter gestapt om de staking te voorkomen. Volgens de rechter is de staking op dit moment nog te vroeg. Partijen zijn nog in gesprek en de VVMC had in haar brief niet duidelijk genoeg gesteld dat er al sprake was van een ultimatum. Bovendien is er sprake van een risico voor de veiligheid als grote mensenmassa’s op onder meer perrons bij elkaar staan. Op dit moment is er minder politie beschikbaar, had NS betoogd, omdat die veelal bezig is met grote evenementen.

De rechter heeft het recht op staken opgeschort tot 6 januari.

De NS verwacht na deze uitspraak vrijdag de reguliere dienstregeling te kunnen rijden. Het bedrijf noemt de uitspraak ,,goed nieuws voor onze reizigers''. Anders hadden zij morgen grote hinder ondervonden, aldus NS. Het gesprek met de vakbonden over de kwestie wordt voortgezet, kondigt het bedrijf aan.