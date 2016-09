Zorg en vrijheid beheersen beschouwingen

ANP Zorg en vrijheid beheersen beschouwingen

DEN HAAG - De zorg en de verdediging van Nederlandse vrijheden hebben woensdag het debat beheerst tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de begroting van 2017 in de Tweede Kamer.

Door ANP - 21-9-2016, 20:45 (Update 21-9-2016, 20:45)

Volgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zijn er zorgen over migratie, veiligheid en de vrijheid. Volgens hem maakt de welvaart, die binnen de vrijheid is opgebouwd, dat Nederland ook aantrekkelijk is voor mensen die niet van deze vrijheden houden.,,En die vrijheid kan alleen overleven als we haar allemaal verdedigen in plaats van haar te ondermijnen'', aldus Zijlstra.

PVV-leider Geert Wilders vindt het hard nodig om te erkennen dat de islam niet samengaat met de vrijheden in Nederland. Hij noemde de islam een als godsdienst verklede ideologie en pleitte ervoor Nederland terug te veroveren en moskeeën te sluiten.

Paspoort

Hij haalde ook uit naar collega-Kamerlid Tunahan Kuzu. De PVV-voorman zou graag zien dat Kuzu, van Turkse afkomst, zijn Nederlandse paspoort inlevert. ,,Nederland is niet uw land. U verdedigt (de Turkse president) Erdogan. Het zou u sieren als u uw Nederlandse paspoort zou inleveren en in het parlement bij Erdogan zou gaan."

D66-leider Alexander Pechtold stelde dat Wilders anderen dezelfde vrijheden moet gunnen als hij zichzelf gunt. ,,Iedereen vindt het afschuwelijk dat u moet worden beveiligd. Daar heeft nog nooit iemand een vraagteken bij geplaatst omdat wij u gunnen dat u alles kunt zeggen, binnen de wet. Wat u uzelf gunt, moet u ook anderen gunnen.''

Behalve over vrijheid ging het tijdens het debat over de toekomst van de zorg. Waar SP-leider Emile Roemer af wil van de marktwerking, ziet de rest van de Kamer dit niet zitten. Maar Roemer kwam in de Kamer van links tot rechts onder vuur te liggen over de financiële onderbouwing van zijn plan voor een zorgfonds. Het voorstel lost volgens hen de problemen die direct moeten worden aangepakt, niet op. Ook vrezen zij dat het miljarden gaat kosten.