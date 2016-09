VVD wil per jaar miljard extra voor Defensie

DEN HAAG - Regeringspartij VVD wil fors meer geld voor Defensie. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra sprak woensdag in de Tweede Kamer over stappen van een miljard euro, in plaats van de paar honderd miljoen euro die nu jaarlijks extra naar het ministerie gaan.

Door ANP - 21-9-2016, 16:29 (Update 21-9-2016, 16:29)

In de toekomst zijn meer investeringen nodig in stappen van een miljard, aldus Zijlstra. Dat zal ook in het verkiezingsprogramma staan, ,,financieel onderbouwd'', zo verzekerde hij. Maar hij kon nog niet zeggen waar de liberalen het geld vandaan willen halen.

De VVD-fractieleider reageerde op de vraag van Kamerlid Kees van der Staaij. ,,Om onze mooie vrijheid te verdedigen hebben we ook een goede krijgsmacht nodig'', benadrukte de SGP'er.

De toezegging van de VVD kwam in het marathondebat over de begroting voor volgend jaar, de Algemene Politieke Beschouwingen.