Komst reuzenpanda's naar Rhenen uitgesteld

RHENEN - De komst van de reuzenpanda's naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen is met een halfjaar uitgesteld. De bijzondere dieren zouden dit najaar arriveren op de Grebbeberg, maar het wordt op zijn vroegst in het voorjaar van 2017. Dat zei dierentuindirecteur Robin de Lange woensdag. China stelt heel veel eisen aan het verblijf van de dieren in Rhenen en het duurt langer dan voorzien voor alles optimaal voor elkaar is.

Door ANP - 21-9-2016, 12:35 (Update 21-9-2016, 12:35)

Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands, ondertekende in oktober vorig jaar na vijftien jaar soebatten een overeenkomst met de Chinese Wildlife Association over de komst van de panda's Xing Yu en Wu Wen. ,,Toen moest alles hier nog van start gaan'', aldus De Lange. ,,We hoopten met een jaar klaar te zijn maar hoewel alles goed verloopt, vergt het meer tijd.''