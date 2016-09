Eisen tot drie jaar cel om busoverval Almere

LELYSTAD - Hoewel één verdachte hardnekkig zweeg en een andere stelselmatig ontkende, eiste het Openbaar Ministerie (OM) straffen tot drie jaar cel tegen twee mannen uit Almere voor de gewapende overval die zij afgelopen juni zouden hebben gepleegd op een Connexxion-bus in hun woonplaats. Voor de rechtbank in Lelystad stelde de officier van justitie woensdag dat er tegen de twee meer dan voldoende bewijs is.

21-9-2016

De overval was een van de dieptepunten in de reeks incidenten die zich dit jaar met Connexxion-bussen voordeden in Almere. In april staakten chauffeurs al om zo meer veiligheid in hun bussen af te dwingen. Toen kort na de overval bussen met stenen werden bekogeld, schrapte Connexxion tijdelijk zelfs enkele lijnen in de Kruidenwijk in Almere.