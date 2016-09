'Danny D. ging berekenend te werk'

DORDRECHT - Danny D. ging heel berekenend te werk bij het leggen van contact met minderjarige meisjes. Dat stelde de rechter in Dordrecht woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de man, die er onder meer van wordt verdacht dat hij vorig jaar de tiener Lisa Tuk heeft verkracht.

Door ANP - 21-9-2016, 10:42 (Update 21-9-2016, 12:53)

De zaak van de destijds dertienjarige Lisa was breed in het nieuws. Ze verdween vorig jaar zomer van een bungalowpark in het Gelderse Nieuw-Milligen, waar ze met familieleden verbleef. Ze had toen al tijden contact met D. en ze hadden elkaar toen al meerdere keren ontmoet. Hij had haar naar zijn huis in Koudekerk aan den Rijn gelokt. Na een aantal dagen vermissing, werd ze daar in een bus aangetroffen.

D. gaf woensdag direct toe dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge meisjes en dat hij in zijn contact veel te ver is gegaan. Toch zag hij zichzelf nooit als een pedofiel. ,,Ik dacht dat het alleen voor baby's en hele jonge kinderen gold, nu weet ik dat dat niet zo is."

Te ver

,,Ja, ik ging helaas te ver", zei de 42-jarige verdachte. Via de chat legde hij contact met jonge meisjes, waarbij hij zich voordeed als veertienjarige jongen. Hij wist meerdere meisjes zover te krijgen dat ze hem naaktfoto's stuurden. Hij sprak ook met enkele meisjes af en pleegde seksuele handelingen met hen. ,,Als ik had gezegd dat ik 41 jaar ben, wil natuurlijk niemand met mij chatten."

Voor de zaak zijn meerdere dagen uitgetrokken. Donderdag volgt de strafeis tegen D..

D., vader van twee kinderen, is in 2011 al veroordeeld voor het maken en het in bezit hebben van kinderporno. Hij had nog zes maanden voorwaardelijk openstaan en stond onder toezicht van de reclassering toen hij contact legde met meerdere jonge meisjes via de chat en met ze afsprak. ,,Ik durfde het contact niet aan mijn behandelaar toe te geven. Hij had zoveel tijd en energie in mij gestoken."