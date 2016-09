Dijkhoff: geen concessies doen aan waarden

DEN HAAG - Het is belangrijk dat Nederland haar kernwaarden behoudt en optreedt tegen mensen die die waarden willen schenden. De discussie moet niet gaan over het gebruik van formuleringen als 'tuig van de richel' en 'pleur op'. Dat zegt Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in een interview met de Volkskrant.

Door ANP - 21-9-2016, 4:33 (Update 21-9-2016, 4:33)

,,We gaan niet sluipenderwijs concessies doen als we een probleem hebben. We willen hier geen parallelle samenlevingen. Ik wil ook niet dat ik over dertig jaar aan mijn kinderen een foto laat zien van hun moeder die een kort rokje droeg en dat zij vragen: waarom kan dat nu niet meer? En dat ik dan moet zeggen: eh ja, sorry, dat was een beetje lastig geworden.''

Dijkhoff gaat ook in op de vluchtelingencrisis in Europa. ,,Het sentiment om hulp te bieden is prachtig, maar niet lang houdbaar als je niet tegelijkertijd laat zien dat je greep op de gebeurtenissen kunt krijgen.''