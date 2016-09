'Manifestatie NVU bij intocht Sinterklaas'

MAASSLUIS - De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) wil tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 12 november in Maassluis demonstreren, zo maakt ze op haar site bekend.

Door ANP - 21-9-2016, 4:32 (Update 21-9-2016, 4:32)

,,Ik schaam mij niet voor Zwarte Piet. Stop de kinderfeest haters,'' zo promoot de extreemrechtse partij de manifestatie. Er wordt volgende week een vergunning aangevraagd, zegt voorman Constantijn Kuipers in het AD. ,,Ik verwacht dat wij, zoals bij andere evenementen waar wij aanwezig zijn, gewoon een vak toegewezen krijgen waar wij kunnen staan. Wij willen alleen maar een positief geluid laten horen. Andere groepen willen botsen met ons, wij niet met die groepen.''

Bij de landelijke intochten in Gouda in 2014 en Meppel in 2015 was de NVU niet aanwezig.