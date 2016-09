36e editie Nederlands Film Festival begint

ANP 36e editie Nederlands Film Festival begint

UTRECHT - De 36e editie van het Nederlands Film Festival (NFF) begint woensdagavond met de wereldpremière van de film De Held, de verfilming van de literaire thriller van Jessica Durlacher. Tijdens het tien dagen durende evenement in Utrecht staan maar liefst 92 premières op het programma.

Door ANP - 21-9-2016, 4:28 (Update 21-9-2016, 4:28)

In totaal zijn er op het NFF 321 titels te zien, waaronder speelfilms, documentaires, korte films en tv-drama's. De organisatie richt zich dit keer meer dan ooit op het 'gewone publiek', met onder meer premières die voor iedereen toegankelijk zijn in aanwezigheid van cast en crew.

Het NFF duurt tot en met vrijdag 30 september. Op die laatste dag vindt traditiegetrouw ook de uitreiking van de Gouden Kalveren plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. De prijzen worden toegekend in achttien categorieën, zoals voor de beste Nederlandse film, regisseur, scenarioschrijver, acteur en actrice. Het gala is rechtstreeks te zien bij de VPRO op NPO 3.