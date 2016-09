Dood baby Jairo raadsel voor vader

Door ANP - 19-9-2016, 10:44 (Update 19-9-2016, 10:44)

Jairo overleed in augustus 2010. ZIjn ouders stonden al eerder voor de rechter, maar die verklaarde de zaak toen niet-ontvankelijk wegens slecht werk van het OM. Het gerechtshof besloot later dat de zaak toch behandeld moest worden. De 26-jarige moeder van het kind kwam maandag niet opdagen, omdat ze in het buitenland zit.

Na de dood van het kind stelde een schouwarts vast dat Jairo slachtoffer was geworden van ,,heftig botsend geweld'' en dat de baby ook een aantal botbreuken had. Zijn vader weet alleen dat hij een keer met de baby in zijn armen tegen een deur is gevallen. Andere blauwe plekken zouden zijn veroorzaakt doordat het kindje van drie maanden met zijn hoofd tegen de spijlen van de box viel.