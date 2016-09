Capsule Kuipers voorgoed in Nederland

NOORDWIJK - De ruimtecapsule van astronaut André Kuipers is aangekomen op zijn laatste bestemming. De Sojoez TMA-03M wordt een vast onderdeel van ruimtemuseum Space Expo in Noordwijk. Op maandag is de besloten onthulling. Kuipers zelf, reisgezel Oleg Kononenko en minister Henk Kamp van Economische Zaken zijn daar onder anderen bij aanwezig. Vanaf dinsdag kan het publiek het vaartuig bekijken.

Door ANP - 19-9-2016, 3:26 (Update 19-9-2016, 3:26)

Space Expo heeft de Sojoez gekocht van Rusland. Het museum heeft er ongeveer 450.000 euro voor betaald, inclusief transport, verzekeringskosten en restauratie. Een vrachtwagen heeft de capsule deze zomer van Moskou naar Nederland gebracht. De rit van 2500 kilometer duurde ongeveer vijf dagen.

Kuipers werd op 21 december 2011 gelanceerd vanaf de ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan. Twee dagen later kwam hij aan in het ISS, ongeveer 400 kilometer boven de aarde. Daar verrichte hij ongeveer een halfjaar lang allerlei wetenschappelijke experimenten. Op 1 juli 2012 keerde Kuipers terug op aarde. Geen Nederlander is ooit zo lang aan een stuk in de ruimte geweest. Het was voor Kuipers de tweede ruimtemissie.