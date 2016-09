War Child: actieplan kindvluchtelingen nodig

AMSTERDAM/NEW YORK - De komende tien jaar komen er wereldwijd mogelijk zo'n 35 miljoen kindvluchtelingen bij. Daarvoor waarschuwt War Child op basis van een rapport dat zondag bij de Verenigde Naties in New York wordt gepresenteerd. Daaruit blijkt dat in 2025 waarschijnlijk in totaal 63 miljoen kinderen op de vlucht zullen zijn voor geweld en onveiligheid.

Door ANP - 18-9-2016, 14:16 (Update 18-9-2016, 14:16)

Warchild, dat kinderen in (voormalige) oorlogsgebieden helpt, wil dat snel actie wordt ondernomen. ,,Momenteel wordt één op de tweehonderd kinderen elke ochtend wakker als vluchteling'', aldus directeur Tjipke Bergsma. ,,Wij vragen de wereldleiders om met een actieplan te komen voor kinderen die gedwongen zijn te vluchten en ervoor te zorgen dat zij overal dezelfde rechten hebben.''

Namens Nederland is minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zondag aanwezig bij de presentatie van het rapport in New York. Maandag is er een VN-top over vluchtelingen en migratie.