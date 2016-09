VVD en PvdA delen uit op Prinsjesdag

DEN HAAG - De afgelopen weken en dagen is al veel naar buiten gekomen over de regeringsplannen voor volgend jaar, die officieel op Prinsjesdag bekend worden. Uit de berichten valt op te maken dat de VVD en de PvdA de kiezer nog willen paaien in aanloop naar de verkiezingen in maart. In totaal delen de twee partijen 1,5 miljard euro extra uit voor 2017. Het gaat vooral naar zaken die hun achterban wel ziet zitten.

De liberalen kunnen schermen met meer geld voor veiligheid en defensie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt het leeuwendeel: 450 miljoen voor bestrijding van terrorisme en cybermisdaden, grensbewaking, wijkagenten en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voor Defensie komt er 300 miljoen meer voor training, munitie, brandstof en betere communicatieapparatuur.

Op aandringen van de sociaaldemocraten komt er volgend jaar extra geld voor armoedebestrijding, onderwijs en zorg. Voor Volksgezondheid gaat het om 400 miljoen, waarmee de omstreden bezuinigingen op onder meer verpleeghuiszorg kunnen worden teruggedraaid. Onderwijs krijgt 200 miljoen. Zo'n 100 miljoen is vooral bedoeld voor bestrijding van de armoede onder kinderen, zoals zwemles, schoolreisjes en sportkleding. Voor eenverdieners met een chronisch zieke partner is 50 miljoen gereserveerd.

Meevallers

Het kabinet ziet extra ruimte door de verbeterde economie en enkele meevallers, zoals een lager aantal asielzoekers. Dat kan 200 miljoen schelen. Ook de afdracht aan de Europese Unie valt lager uit.

Zowel VVD als PvdA wil bereiken dat de meeste Nederlanders er volgend jaar iets op vooruitgaan. Om de koopkracht voor uitkeringsgerechtigden en ouderen te handhaven, wordt 1,1 miljard euro uitgetrokken.

De centrale boodschap op Prinsjesdag zal zijn dat Nederland ,,al met al'' sterk uit de crisis is gekomen. De regering erkent dat de veranderingen ,,niet pijnloos'' waren, ,,en de gevolgen van de crisis zijn nog niet weggewerkt''.