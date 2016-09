'Verleng verbod publicatie Holleeder dossier'

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de rechter het verbod verlengt op de publicatie van de getuigenissen van Willem Holleeder en zijn zussen Sonja en Astrid op internet. Het huidige verbod loopt af op 8 oktober en het OM heeft een kort geding aangespannen tegen Sebastiaan Beens, die eerder de documenten op zijn website plaatste, om te voorkomen dat hij dat opnieuw doet.

Door ANP - 18-9-2016, 10:22 (Update 18-9-2016, 10:28)

Het OM had Beens gevraagd vrijwillig af te zien van hernieuwde publicatie maar volgens Beens' advocaat Sébas Diekstra weigert hij ,,om principiële redenen'' dat te doen. ,,Mijn cliënt is van mening dat een onvoorwaardelijk en onbeperkt verbod om over de verklaringen te publiceren een te grote inbreuk is op zijn rechten. Dit mede omdat er reeds breeduit over de verklaringen is geschreven en daaruit al veel is geciteerd door de media’’, aldus de raadsman zondag.

Het OM wil dat het publicatieverbod wordt verlengd ,,omdat (in deze zaak tegen Holleeder) nog steeds veel getuigen moeten worden gehoord. De situatie is daarmee niet anders dan in april 2016''. Volgens het OM kan het onderzoek naar Holleeders betrokkenheid bij liquidaties ernstig in gevaar komen als potentiële getuigen voor hun verhoor op internet kunnen lezen wat er is verklaard.

Beperking

Het kort geding dient op 30 september bij de rechtbank in Arnhem.

Het hoger beroep dat Beens heeft ingesteld tegen de uitspraak van april loopt nog. Het Persvrijheidsfonds steunt hem daar financieel in ,,omdat het zeer ruim geformuleerde publicatieverbod een beperking kan vormen op het uitoefenen van het vak van journalist.''