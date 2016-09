Jongeren slaan en schoppen man in Breda

BREDA - Een 25-jarige man uit Prinsenbeek is vrijdagnacht zwaargewond geraakt toen hij in een uitgaansgebied in Breda door drie jongeren werd belaagd. Een 17-jarig meisje uit Helmond, haar 21-jarige plaatsgenote en een 24-jarige Bredanaar zouden hem meerdere keren tegen het hoofd hebben geslagen en geschopt. Toen hij op de grond lag, werd hij volgens de politie door de jonge vrouwen opnieuw geschopt.

Door ANP - 17-9-2016, 14:40 (Update 17-9-2016, 14:40)

De politie heeft de drie verdachten opgepakt. De 21-jarige vrouw verzette zich hevig tegen haar aanhouding en beledigde een politieagent. Die heeft aangifte gedaan.

Het drietal zit vast. Het slachtoffer ligt in een ziekenhuis en was zaterdagmiddag nog niet in staat om ook aangifte te doen.

De aanleiding voor de mishandeling, die plaatsvond in de Veemarktstraat, is nog niet bekend. De politie bekijkt beelden van veiligheidscamera's in het uitgaansgebied.