Wapenvondst na aanhoudingen voor witwassen

ROTTERDAM - Een 28-jarige Rotterdammer en een man van 22 uit Breda zijn opgepakt op verdenking van witwassen. Tijdens doorzoeking van een pand in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam werden daarna zes automatische wapens, dure horloges en bijna 183.000 euro contant in beslag genomen, meldde de politie zaterdag.

Door ANP - 17-9-2016, 9:53 (Update 17-9-2016, 9:53)

De aanhoudingen en huiszoeking vonden woensdagavond al plaats. De verdachten liepen tegen de lamp tijdens een preventieve fouilleeractie in het Rotterdamse centrum.

De auto waar de twee mannen in zaten, viel volgens de politie op door hun rijgedrag. ,,Toen agenten hen staande hielden en controleerden, bleken ze opvallend veel telefoons bij zich te hebben en daar gaven ze onlogische verklaringen voor.'' De auto is in beslag genomen.

De twee verdachten worden maandag voorgeleid aan de echter-commissaris.