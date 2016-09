NAM start oliewinning Drenthe weer op

ANP NAM start oliewinning Drenthe weer op

ZWOLLE - De NAM start zaterdag weer met het winnen van olie in Drenthe. De GroenLinks-fractie in Overijssel en verontruste burgers willen dat het provinciebestuur naar de rechter stapt om het bedrijf te stoppen.

Door ANP - 16-9-2016, 21:12 (Update 16-9-2016, 21:30)

Dat meldden ze vrijdagavond. Bij de oliewinning in Drenthe komt veel zout water naar boven. Dat werd tot juni vorig jaar via oude leidingen afgevoerd naar lege gasreservoirs in de Overijsselse bodem. Toen staakte de NAM de olieproductie omdat bij Hardenberg een leiding voor afvalwater lek bleek. Dat lek is gerepareerd en het bedrijf kreeg in augustus al toestemming het werk weer op te starten, aldus de NAM vrijdagavond. Gedeputeerde Staten maakten eerder deze week al officieel bezwaar tegen het opnieuw opstarten van de pompen. GroenLinks wil dat het college zaterdag al naar de rechter stapt.

,,Geen druppel de Overijsselse bodem in'', zei Statenlid Robert Jansen. Ook de Stichting Stop Afvalwater Twente, waarin bewoners verenigd zijn, ziet een stap naar de rechter als de enig mogelijke optie.

Spoedzitting

GroenLinks wil dat Gedeputeerde Staten zaterdag in spoedzitting bijeenkomen. De NAM stelt echter dat de waterinjectie 'veilig en verantwoord' is. Het injectiewater bestaat voor meer dan 90 procent uit zout water, voor een miniem deel uit olieresten en een nog kleiner deel uit chemicaliën.

Uit het bezwaarschrift van het provinciebestuur blijkt dat er nog veel onduidelijk is over het injecteren van afvalwater. Zo ontbreken cruciale rapporten van buitenlandse aardbevingsdeskundigen. Bouwien Rutten, Statenlid van het CDA, noemt de stap van de NAM arrogant. ,,Vanuit de provincie, de Tweede Kamer en bewoners is duidelijk gevraagd te wachten omdat er nog zoveel onduidelijk is. Toch beginnen ze.'' Ook zij verwacht dat het provinciebestuur stappen zal nemen. Of dat een gang naar de rechter moet zijn, laat ze in het midden.