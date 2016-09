'Politiek, niet de militair gaat over missie'

DEN HAAG - Militaire commandanten gaven donderdag in de Tweede Kamer aan graag weg te willen uit Mali. ,,Volgens mij gaan militairen daar niet over maar de politiek", reageerde minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken hierop een dag later.

Door ANP - 16-9-2016, 11:53 (Update 16-9-2016, 12:20)

De baas van het Korps Commandotroepen, kolonel Jelte Groen, zei dat zijn manschappen in Mali ,,onder ons niveau'' presteren. Ook commandeur Gerhard Polet van het Defensie Helikopter Commando maakte duidelijk dat hij zijn zeven helikopters het liefst snel ziet terugkeren.

Op de vraag of de militairen voor hun beurt spraken, verklaarde Koenders dat dat een zaak is voor de minister van Defensie. ,,Politieke uitspraken zijn dacht ik aan de minister van Defensie en aan de politiek." Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan VN-missie Minusma. Op dit moment zijn in Mali 375 Nederlandse blauwhelmen.

Langere inzet

Defensie wil dat de vier Apache gevechtshelikopters en drie Chinook transporthelikopters eind dit jaar terugkeren als de missie afloopt. Die intentie is ook al doorgegeven aan de VN. Scheidend VN-topman Ban Ki-moon lobbyde eerder dit jaar nog stevig in Den Haag voor een langere inzet van de Nederlandse helikopters.

Door de vele uitzendingen naar het buitenland vertrekt technisch personeel, volgens Polet. Hij heeft daardoor een tekort aan techneuten. Ook kunnen de vliegers door de inzet in Mali onvoldoende trainen. Dat laatste geldt ook voor de commando's. Daarbij komt bij dat door de barre omstandigheden in Mali materieel snel slijt.

Coalitiepartijen VVD en PvdA bereikten onlangs overeenstemming over verlenging van de missie. De zaak ligt politiek gevoelig. De liberalen zijn niet echt enthousiast over de missie en de verlenging ervan. De PvdA - de partij van Koenders - wil wel graag langer blijven.