Verdachte (17) aangehouden na schieten Diemen

DIEMEN - Een 17-jarige jongeman is in Diemen aangehouden na een schietincident in de nacht van donderdag op vrijdag. Hierbij raakte een 37-jarige man uit Amsterdam gewond aan zijn been. De politie vermoedt dat het om een ruzie in de relationele sfeer gaat.

Door ANP - 16-9-2016, 11:03 (Update 16-9-2016, 11:03)

Rond 01.25 uur kwam er bij de politie een melding binnen van het schieten op het Wilhelminaplantsoen in Diemen. Ter plekke troffen agenten de gewonde man aan in een auto. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. Een arrestatieteam heeft de verdachte later in zijn woning aangehouden.