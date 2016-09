Meerdere aanhoudingen Zaandam

ANP Meerdere aanhoudingen Zaandam

ZAANDAM - In Zaandam zijn donderdag meerdere mensen aangehouden. De politie kan nog geen precies aantal noemen, maar het zijn er zeker vier. Ze werden aangehouden omdat ze groepjes aan het vormen waren op een plein waar een samenscholingsverbod geldt, aldus een woordvoerder vrijdag. Onder de arrestanten is ook een jongen die waarschijnlijk een cameraploeg van PowNed had bekogeld met eieren.

Door ANP - 16-9-2016, 10:24 (Update 16-9-2016, 10:24)

Ook vlogger Ismail Ilgun zit nog altijd vast. Later op vrijdag wordt bepaald of hij naar huis mag of dat hij langer blijft vastzitten. Ilgun werd dinsdag in zijn woning opgepakt voor opruiing. Hij publiceerde YouTube-filmpjes van Turks-Nederlandse jongeren die overlast veroorzaken.