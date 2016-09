SP en GL: belastingvoordeel rijkeren weghalen

DEN HAAG - GroenLinks en SP willen belastingvoordelen bij de hogere inkomens weghalen, om midden- en lage inkomens er 500 tot 600 euro op vooruit te laten gaan.

Door ANP - 16-9-2016, 8:01 (Update 16-9-2016, 8:17)

Emile Roemer van de SP en Jesse Klaver van GroenLinks willen er een wijzigingsvoorstel op het belastingplan voor uitwerken. De aanpassing gaat inkomens vanaf 57.000 euro bruto per jaar voordeel kosten.

,,Toen het kabinet begon spraken ze in het regeerakkoord af dat we in Nederland eerlijk zouden delen. Als we kijken naar de afgelopen jaren is dat gewoon niet gebeurd'', aldus Klaver. ,,Zo bestrijden wij de ongelijkheid die het kabinet heeft vergroot", zegt Roemer over het wijzigingsvoorstel.