Islamitische Universiteit weigert onderzoek

ANP Islamitische Universiteit weigert onderzoek

DEN HAAG - De Islamitische Universiteit Rotterdam wil niet meer meewerken aan een onderzoek van de organisatie NVAO, die oordeelt over hoger onderwijs. De rector van de instelling veroorzaakte herhaaldelijk deining met uitspraken die door velen als discriminerend en haatzaaiend worden ervaren, tot deze week toe.

Door ANP - 15-9-2016, 16:53 (Update 15-9-2016, 16:53)

Deze week liet de instelling weten niet meer mee te willen doen aan een onderzoek dat was afgesproken. Onderwijsminister Jet Bussemaker meldde het stopzetten van de medewerking donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Als minister kan ze nu nog niet veel doen. Daarvoor is nieuwe wetgeving nodig. Die heeft ze op aandringen vanuit de Kamer inmiddels uitgedacht en moet het haar mogelijk maken in te grijpen als onderwijsinstellingen hun taak om het ,,maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen'' niet uitvoeren.