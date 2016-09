'Registreer laptop en ring en voorkom heling'

ANP 'Registreer laptop en ring en voorkom heling'

DEN HAAG - Registreer je waardevolle spullen en help heling voorkomen. Deze oproep doet minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) donderdag. Het registreren van waardevolle spullen zoals laptops, mobiele telefoons, fietsen, kunstwerken en sieraden, helpt heling te voorkomen. Het is op die manier namelijk makkelijker voor zowel particulieren en de politie om te controleren of het om gestolen goederen gaat.

Door ANP - 15-9-2016, 12:36 (Update 15-9-2016, 12:36)

Gemiddeld worden er per jaar 11.000 helingzaken bij de politie geregistreerd. Dat is slechts een fractie van de ruim half miljoen diefstallen ieder jaar. Volgens Detailhandel Nederland vindt 80 procent van alle diefstallen en inbraken plaats om de gestolen goederen vervolgens door te verkopen. Auto’s, fietsen, consumentenelektronica, kleding, sieraden, genotsmiddelen en voeding zijn de meest populaire goederen die doorverkocht worden, bijvoorbeeld via internet of op de markt.

,,Wie gestolen spullen koopt, houdt diefstal in stand'', aldus Van der Steur. De Stop Heling­campagne is met name bedoeld om mensen bewust te maken van de gevolgen van heling. Op het kopen van gestolen spullen staan namelijk forse straffen, te weten geldboetes tot 78.000 euro en maximaal zes jaar celstraf.

Particulieren kunnen hun waardevolle spullen registreren via de website Stopheling.nl en de Stop Heling­app. Dat kan bijvoorbeeld door het serienummer van een laptop in te voeren, maar ook door een omschrijving en foto van sieraden te uploaden.

De politie werkt de database - waarin sinds 2010 gestolen goederen staan geregistreerd - dagelijks bij. Op die manier kunnen particulieren meteen checken of bijvoorbeeld een via internet aangeboden fiets gestolen is. En als bijvoorbeeld de politie bij een inval veel goederen vindt, kan in de database bekeken worden of het om gestolen waar gaat.