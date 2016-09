Alle Amsterdamse peuters naar voorschool

AMSTERDAM - Alle Amsterdamse peuters kunnen sinds deze maand terecht op een voorschool. Het stadsbestuur heeft besloten dat ook kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag terecht kunnen bij een peutervoorziening.

Door ANP - 15-9-2016, 12:31 (Update 15-9-2016, 12:31)

Ze krijgen een aanbod voor zes uur per week en voor kinderen in zogenoemde aandachtswijken, waar vaker taalachterstand, gezondheidsproblemen en armoede voorkomt, geldt het dubbele. De gemeenteraad stemde eerder al in met het voorstel om alle peuters in de stad toegang te geven tot een voorschool, waar ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Het college van burgemeester en wethouders voert het besluit nu versneld in, zo maakte het donderdag bekend.

,,Gelijke kansen, dat is wat ik wil voor de Amsterdamse kinderen'', zegt verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim. ,,De regeling stimuleert ouders die het nu niet kunnen betalen, hun kind naar de opvang te brengen.''