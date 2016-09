'Ook huurders hebben bevingsschade'

AMSTERDAM - Huurders in het aardbevingsgebied in Groningen vinden dat er te weinig aandacht is voor hen, omdat alle aandacht uitgaat naar woningbezitters. De Woonbond en de Stichting HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen trekken daarover aan de bel in een brief aan minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Door ANP - 15-9-2016, 11:02 (Update 15-9-2016, 11:02)

Ze erkennen dat eigenaren financiële risico's lopen en dus terecht worden gecompenseerd in geval van schade. Huurders hebben die financiële risico's niet, maar lijden wel onder de ellende van aardbevingen. Toch wordt hun schade - aan bijvoorbeeld wandbekleding of vloerbedekking - vaak niet in behandeling genomen. De briefschrijvers pleiten daarom voor meer gelijkheid.