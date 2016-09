Museum Jan van der Togt viert 25e verjaardag

AMSTELVEEN - Het Amstelveense Museum Jan van der Togt bestaat 25 jaar en dat viert het vanaf donderdag met twee tentoonstellingen en de opening van een nieuwe museumvleugel. Met deze nieuwe ruimte, De Schatkamer genoemd, krijgt het museum voor moderne kunst er 300 vierkante meter expositieoppervlakte bij. In de vleugel zijn de hoogtepunten uit de internationale kunstverzameling te zien, de glascollectie en schilderijen van kunstenaar Sam Francis.

Door ANP - 15-9-2016, 4:14 (Update 15-9-2016, 4:14)

In de expositie 'Sam Francis & Friends - Ting, Appel en Alechinsky' maakt het publiek kennis met bijzondere vroege werken van de geliefde Francis en zijn kunstenaarsvrienden Walasse Ting, Karel Appel en Pierre Alechinsky. Daarnaast is de tentoonstelling '25 jaar Jan' te zien, over de band tussen kunstverzamelaar en museumoprichter Jan van der Togt (1905-1995) en kunstenaar Jan Verschoor, die bijna 25 jaar lang directeur was van het museum.

Van der Togt was oprichter van de Tomado-fabriek, de maker van huis-, tuin- en keukengerei, en stortte zich na de verkoop van zijn bedrijf op de moderne kunst. Hij begon met verzamelen en toen zijn collectie steeds groter werd, besloot hij een goed onderkomen te zoeken. Dat leidde tot de opening van het museum in 1991.